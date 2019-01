100 ans de foot en province de Luxembourg et le dessinateur Stédo dans En Direct ce vendredi

Et notre premier invité sera Francis Collin, ancien journaliste à l'Avenir du Luxembourg, originaire de la région de Erezée, il vient de signer aux Editions Weyrich "100 ans de foot en Province de Luxembourg". Cet imposant ouvrage vous conte l'histoire de tous ces clubs, depuis leur création jusqu'à leur disparition pour certains, jusqu'à aujourd'hui pour d'autres. Cet ouvrage e plus de 650 pages richement illustré se veut aussi un hommage à toutes celles et tous ceux qui, des années durant, se sont dévoués ou se dévouent toujours corps et âme pour leur club. Toutes les infos via le site des Editions WEYRICH