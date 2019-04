Vous aimez un bon petit café qui ne brûle pas l’estomac ou vous organisez une fête et vous cherchez un traiteur qui respecte les producteurs et l’environnement ?

Partons d’abord pour les hauteurs de Liège à Beaufays chez Mokaturc.

Dans cette petite entreprise, tout a débuté en 1950 lorsque Robert Fassotte crée sa propre torréfaction de cafés dans l’arrière-boutique de l’épicerie familiale à Beaufays. Au fil du temps, fort d’une expérience patiemment acquise et avec l’aide précieuse du clan familial, Robert pose les bases de son entreprise, qui se développe et poursuit son idéal : " Satisfaire, avec un produit unique et une fabrication soignée, une clientèle d’amis fidèles ".

Une belle histoire familiale et un succès à la clé…

Mokaturc s’impose peu à peu comme une référence dans le domaine de la torréfaction grâce au maintien du caractère artisanal et régional de sa production. Ainsi, dans un domaine où la concurrence est rude, cette position va lui permettre de conserver avec ses producteurs des relations de confiance et de respect. Mokaturc met un point d’honneur à soutenir ses planteurs et leurs familles afin de préserver la qualité de ses cafés.

Comme tout évolue, est-ce toujours le cas aujoud’hui ?

Il y a environ 3 ans, Gino qui a passé de nombreuses années dans le domaine du café reprend cette entreprise familiale tout en préservant le savoir-faire et même les membres de l’équipe dont Madeleine qui est là depuis 50 ans et puis il y a aussi Sabine et Stéphane !!

Comment les choses se passent-elles sur le terrain ?

Ici, Gino et son équipe portent une réelle attention à l’achat des grains des plus belles qualités d’arabicas et à la torréfaction selon une méthode lente.

Gino va vous expliquer comment il choisit ses cafés auprès de petits agriculteurs…

Côté torréfaction y a-t-il une différence ?

Très importante ! Vous avez certainement déjà eu des difficultés à digérer ou eu le brulant avec certains cafés ? Le degré de torréfaction est responsable de ces désagréments. En fait, trop souvent les cafés sont brûlés et les grains sont alors presque noirs tandis que chez Mokaturc, les cafés sont torréfiés sans brûler et du coup la couleur des grains est d’un beau brun et vous pouvez le déguster sans avoir peur de désagréments pour votre estomac.

Côté pratique où peut-on les trouver ?

D’abord à Beaufays et ensuite dans de nombreuses épiceries fines, certaines grandes surfaces et Mokaturc assure la livraison à domicile à partir d'une quantité minimale de 5 kilos.

Au-delà des zones géographiques couvertes, les livraisons sont assurées par envoi postal.

Petit plus, derrière l’entreprise commerciale, Gino soutien un projet le projet d'éducation durable au sein de la communauté de Nuevo Platanillo, au Guatemala

Mokaturc

Rue de Louveigné 5,

4052 Chaudfontaine

04 368 70 19

Traiteur Fines Herbes

Cette fois nous partons vers Soiron où le traiteur Fines Herbes, qui élabore pour vos réceptions un menu aux saveurs locales et de saison, vient de lancer une gamme Green Bean.

Dans un souci d’écologie, la gamme Green Bean a complètement banni tout récipient non-recyclable. Au menu, de la vaisselle uniquement en verre ou compostable et des supports en matière naturelle.

Ce n’est pas tout, chaque portion (légumes/viande/féculents) est étudiée afin de vous servir un repas sain et équilibré. C’est ainsi que pour réduire au maximum la quantité de déchets, Fines Herbez retravaille les épluchures et autres déchets des préparations.

C’est en partenariat avec Manon Liégeois, nutritionniste diplômée, que Fines Herbes vous propose une nouvelle façon d’aborder le service traiteur : des préparations locales, de saison, qui limitent la production de déchets.

Quelques exemples de préparations ?

Vous avez, entre autres, les muffins salés aux fanes de radis, la soupe froide d’épluchures de pommes et chicons, le gaspacho de concombre, fenouil et radis noir ou encore le quinoa aux agrumes, sauge sauvage et romarin

Fines Herbes - Puits Ronval 3, 4860 Soiron - 0497/64.08.80

