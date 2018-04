Vinalmont : Florence et ses chèvres

Aujourd’hui, c’est tout à côté de Wanze que nous avons rendez-vous avec Florence qui va nous parler de son aventure « Capriflore » et de sa fabrication de fromages de chèvres au lait cru.

Florence a toujours eu un penchant pour les animaux ?

Il faut dire qu’elle est issue d’une famille d’agriculteurs sur le plateau de Herve (à Soiron) et que son mari et sa belle-famille sont également entrepreneurs agricoles. Et c’est précisément dans la grange de la rue Rouvreux derrière l’habitation de ses beaux-parents que Florence a trouvé l’endroit idéal pour y établir son exploitation.

Un beau projet de production locale conjugué au circuit court…

C’est effectivement une production locale et non industrielle qui respecte des règles d'hygiène strictes. Car Florence va apporter toute sa science au développement de Capriflore car cette jeune entrepreneuse a brillamment terminé un graduat en techniques et gestion agricoles à La Reid. Son diplôme en main, elle a acquis une fameuse expérience de 4 ans dans une chèvrerie à Werbaumont. Et là, cela fait un peu plus d’une année qu’elle s’est lancée avec ce désir d’indépendance et d’envie de produire ses propres fromages.

Elle s’est tournée vers les chèvres, pourquoi ?

Comme elle aime à le répéter, les chèvres sont plus faciles à manier pour une femme qu’une vache. Et c’est un troupeau de plus de 30 chèvres qui " habitent " dans un vrai palace avec une " grande pièce de vie ". C’est le papa de Florence qui a fabriqué les enclos et différents espaces pour le foin tandis que son beau-frère a construit les mangeoires.

Les chèvres y sont donc chouchoutées ?

Ici, pas de caillebotis mais une aire paillée, vaste et lumineuse. Un espace spécifique destiné à la traite, composé d’un quai pour 12 chèvres se trouve sous le même toit et il faut le rappeler, la traite a lieu deux fois par jour pendant 10 mois de l'année.

Il y a également un espace " maternité " dans lequel Florence accueille les chevreaux et un espace spécialement conçu pour les boucs.

Ses chèvres sont de race particulière ?

Vous voyez la chèvre blanche de Monsieur Seguin ? C’est de cette race qu’est composé son troupeau aujourd’hui, ce sont des Saanen blanches mais ce cheptel est amené à évoluer dans le futur car Florence possède également des chèvres chamoisées (ou alpines).

Pourquoi cette évolution ?

En fait, les chèvres blanches donnent une bonne production laitière mais les chamoisées produisent un lait plus adapté à la fabrication du fromage. Le mariage des deux sera donc parfait !

Pour ce qui est de la production des fromages ?

Des locaux techniques ont aussi été prévus par Florence : l'un pour la laiterie et la conservation du lait, un autre pour la confection des fromages et enfin une aire de stockage et un petit magasin. Florence a un plan de production bien établi : elle propose des fromages frais aux épices ou natures, des maquées aromatisées aux fruits ou pas, des yaourts et des fromages affinés le tout confectionné avec le lait cru de ses chèvres.

Le lait cru, Florence y tient !

Comme elle le répète, dans le lait cru il y a tellement de bons nutriments qu’il serait dommage de s’en passer en produisant des fromages pasteurisés. Et il faut le rappeler, les personnes intolérantes au lactose peuvent, dans la plupart des cas, très bien tolérer les fromages de chèvres surtout s’ils sont affinés car le lactose est en effet dégradé durant le processus de maturation et on n’en trouve donc plus dans la pâte.

Vous voulez quelques idées de recettes à partir de produits de Florence ? (Son)

N'hésitez pas à visitez sa page Facebook Capriflore (Capri comme caprin et Flore comme Florence...

Capriflore

TIMMERMANN Florence

Rue Rouvreux, 6-1

4520 Vinalmont

0493 57 43 02