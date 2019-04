Un Theutois lance sa boulangerie avec des produits sans gluten

Le projet

L'histoire de la boulangerie l'Alternative nous vient de Pierre Hennen, un jeune Theutois diplômé de HEC depuis peu.

Petit, Pierre se passionne pour la boulangerie et la pâtisserie car cette passion lui vient de son grand-père, boulanger lui-même. Pierre se met alors en tête de perpétrer cette tradition familiale. Mais, il y a trois ans, il découvre qu'il est atteint de la maladie coeliac, l'allergie au gluten. Après ses études à HEC, Pierre revient à ce rêve d'enfant et crée L'Alternative, une boulangerie artisanale qui utilise des farines naturellement dépourvues de gluten. Pains au levain réalisés à base de farines alternatives issues de l'agriculture biologique. Grâce au levain maison qu'ils contiennent et de part leur longue fermentation avant cuisson, les pains de l'Alternative ont plus de goût, sont sains, plus digestes et se conservent très longtemps.



L'atelier

Début 2018, il a la chance de rencontrer un couple, passionné par le pain, qui partageait de belles valeurs. Leur projet, nommé "Au four et au jardin", le séduit et ils deviennent amis. Lorsqu'il décide de se lancer dans une aventure boulangère, ils lui proposent de partager leur bel atelier. Comme quoi, rien n'arrive par hasard dans la vie...

La Boutique

Vous pouvez commander votre pain et vos pâtisseries via sa page Facebook ainsi que son site.

Les retraits quant à eux, se font du côté de Liège et de Theux :

Retrait sur Liège :

Adresse : à l’Entre-Pot (épicerie en vrac). Rue du Palais, 6.

Jour : le jeudi

Horaire : de 10h30 à 19h

Retrait sur Theux

Adresse : Mont, 21

Jour : le jeudi

Horaire : de 11h à 18h.