Un petit avant-goût du Houtain Rock Festival dans le studio de Liège Aller-Retour

En 2014, un nouveau festival voyait le jour en région liégeoise.

Un festival qui se voulait à taille humaine et mené par une équipe de bénévoles ultramotivé, les Vrais Amis de Houtain-Saint-Siméon.



En seulement quatre éditions, plusieurs beaux noms ont déjà foulé la scène du village.

Et leur affiche de qualité ainsi que leurs bons produits (Chimay Dorée à la pompe) ont réussi à attirer une foule de plus en plus fidèle. .



Cette année, le festival s'offre une double tête d'affiche avec Sharko et Noa Moon.

Cette artiste originaire de Uccle est d'ailleurs passée par nos studios pour nous faire découvrir son titre " Call me by your name" que vous pourrez aller admirer lors de ce festival les 20 et 21 Avril prochains.

L'artiste Mirco Gasparrini, membre du groupe "Blue Velvet" qui participera au festival cette année, était également présent en studio pour nous présenter son titre "Everyone is Guilty".



Infos pratiques sur le Houtain Rock Festival :

Où: Salle Les Vrais Amis Houtain-Saint-Siméon - Rue de Slins 92 4682 Houtain-Saint-Siméon

Tarif: 7 euros le vendredi, 15 euros le samedi , 18 euros les 2 jours

Retrouvez toutes les informations concernant le festival sur leur site: www.houtainrock.be