TrustUp.be: Du particulier au professionnel, un nouvel entremetteur sur le marché

TrustUp.be est une plate-forme qui met en rapport des entrepreneurs de tous secteurs de la construction et de la rénovation avec des particuliers désireux de faire réaliser des travaux chez eux par des professionnels sérieux.

Le concept en quelques mots:

La plate-forme sélectionne des entrepreneurs sur base de critères stricts afin d'éviter de tomber sur des sociétés à deux doigts de la banqueroute ou avec une qualité de travail qui laisse à désirer. Sébastien Remacle, fondateur de la start-up liégeoise, confiait il y a quelques temps sur le plateau de "on n'est pas des pigeons" laissé pour compte 40% des sociétés sur le marché car elles ne correspondent pas aux critères stricts et spécifiques de leur plate-forme. De prime abord, on se dit que beaucoup de gens privilégient d'autres moyen qu'internet pour leur recherche d'entrepreneurs. Or, pour continuer avec des chiffres, 93% des personnes effectuent leur recherche sur internet.

Pourquoi choisir TrustUp.be?

Comme expliqué plus haut, la start-up se base sur des critères qui ne sélectionne que des entrepreneurs dont le sérieux, la santé financière et la qualité de travail sont vérifiés. TrustUp.be n'est pas la seule à être active dans son domaine d'activité mais beaucoup de ces autres plate-formes prennent des commissions parfois supérieures aux architectes! La plate-forme de la start-up liégeoise est gratuite d'utilisation. Vous trouvez donc les entrepreneurs qualifiés correspondant le mieux à vos critères sans dépenser un euro. La cerise sur le gâteau est sans doute que vous ne devez pas fournir vos données personnelles pour utiliser le site.

Comment fonctionne TrustUp.be?

La jeune société propose aux entreprises de la construction et de la rénovation, quel que soit leur domaine, un montant fixe pour une année en échange de leur référencement et de leur visibilité sur le site. Il n'y a pas de frais ou de commissions supplémentaires et c'est 100% gratuit pour les particuliers faisant appel aux services d'une société référencée.

A qui est destiné le service?

Pour tous les particuliers souhaitant faire appel à des professionnels certifiés concernant des travaux de construction ou de rénovation. A l'heure actuelle, les services proposés sont encore essentiellement basés aux alentours de la région liégeoise. Cependant, TrustUp.be a la ferme intention de s'exporter plus loin que le bassin liégeois avec comme premier objectif le reste de la Wallonie et par la suite, l'ensemble du territoire national.

Où pouvez-vous les retrouver?

La plate-forme internet est disponible à l'adresse: www.trustup.be/. Mais vous pouvez aussi profiter du salon Habitat qui a lieu depuis le 24 novembre et jusqu'au 2 décembre aux halles des foires de Liège pour les rencontrer. La start-up est une des nouveautés de cette édition du salon Habitat que vous pouvez découvrir dans la halle 1.