Spécul'House à Alleur

Nicole et Jean-Pierre Baeke ont ouvert leur boulangerie à Alleur en 80. Au départ, ils ne travaillaient que les produits de boulangerie et pâtisserie conventionnels. Au fil du temps, ils se sont rendus compte que leurs biscuits plaisaient énormément … Il n’en fallait pas plus pour qu’une autre idée germe.

Et vers quoi se sont-ils tournés ?

Devinez ? Vers la biscuiterie évidemment ! Et aujourd’hui, c’est accompagné de leurs deux fils, Michaël et Sébastien, qu’ils fabriquent des biscuits et depuis que nous sommes allés filmer, cette dernière activité a pris tellement d’extension qu’ils ont décidé de fermer leur magasin pour se consacrer uniquement à la biscuiterie.

Rappelez-nous quelles sortes de biscuits ils confectionnent ?

Il y a d’abord les spéculoos, incontournables avec de bonnes amandes et même des pépites de chocolat ! Ensuite viennent les rochers à la noix de coco mais aussi des massepains cuits et dernière nouveauté en date : ils se sont lancés dans la production de spéculoos bio avec ou sans amandes.

J’imagine que tout cela est fabriqué artisanalement ?

Effectivement et sur base de recettes traditionnelles. Le tout est préparé à partir de produits sains et naturels principalement de chez nous, sauf pour les amandes qui évidemment ne poussent pas chez nous. Aucun colorant ou additif n’entre dans la composition de leurs recettes. Quant au travail manuel, il est parfois bien physique comme lorsqu’ils doivent mouler les rochers de coco. Un exemple : pour que les rochers soient tous plus ou moins identiques, ils les forment à l’aide d’une pince à glace. Au bout de 2 platines, je ne vous dit pas l’état de vos biceps !

Et pour ce qui est de la conservation ?

J’ai évidemment posé la question et pour ce qui est des spéculoos, la conservation peut aller jusqu’à un an dans de bonne conditions, c’est-à-dire à l’abri de l’humidité. Tandis que pour les rochers la conservation va de 6 mois à 1 an. Au fil du temps, ils peuvent perdre un peu de leur moelleux mais ils sont toujours excellents !

Ont-ils d’autres projets ?

Oui, dès la fin du mois d’octobre vous allez pouvoir savourer de succulents massepains également en version bio !

Où ces biscuits sont-ils vendus ?

Dans de nombreuses boutiques d’épicerie fine, des pâtisseries … Mais vous pouvez également commander en ligne et recevoir votre colis par la poste.

Biscuiterie Baeke

rue de Lantin, 165

B-4432 Alleur

Tél. +32 (0) 4 247 55 52

Crumble ananas et spéculoos

La pâte à crumble

25g de farine T45

15g de sucre roux

25g de beurre

25g de spéculoos

1 pincée de sel

Les fruits

1 ananas

30g de sucre roux

2 c à s de miel de fleurs

15 g de beurre

1/2 anis étoilé

2 pincées de cannelle moulue

1 pincée de 4 épices

Le crumble

Coupez le beurre en petits dés et émiettez très finement les spéculoos.

Mélangez la farine, le sucre, les spéculoos® et le sel dans un saladier. Ajoutez le beurre puis sablez entre vos mains.

Placez votre pâte au moins 1 heure au réfrigérateur avant utilisation.

Préchauffez votre four à 180°C à chaleur statique.

Répartissez le crumble sur une plaque recouverte de papier cuisson ou d'un tapis en silicone.

Enfournez pour 10 minutes.

Épluchez l'ananas et coupez la chair en petits dés en conservant le jus.

Faites chauffer le beurre, le miel et le sucre roux dans une poêle.

Ajoutez l'ananas avec son jus et les épices, couvrez et laissez compoter environ 40 minutes en remuant régulièrement.

Ôtez le couvercle et laissez réduire encore 10 minutes jusqu'à ce que le jus soit évaporé.