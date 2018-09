Raeren : Conserverie et Moutarderie de Belgique

L’endroit est joli, très verdoyant et situé dans un cadre particulier car à deux pas vous avez la frontière allemande et à peine plus loin vous vous trouvez dans les Pays-Bas. C’est là que se trouve la moutarderie de la famille Renson et tenez-vous bien, il s’agit de la dernière moutarderie de la province de Liège !

Cette moutarderie ne date pas d’hier ?

Fondée en 1953 par Franz Schumacher, la Nouvelle Moutarderie Belge se spécialise uniquement dans la production et la commercialisation de moutarde.

Ensuite, elle est reprise par Philippe Renson en 1983, l’un des beaux-fils et en 2010, c’est au tour de la 3e génération d’entrer dans l’entreprise avec Laurent et Raphaël avant que la petite dernière, Rachel, vienne rejoindre tout ce petit monde début de cette année. Aujourd’hui, vous avez donc maman, papa et les 3 enfants aux commandes des différents secteurs de l’entreprise.

J’imagine que les activités familiales se sont diversifiées ?

L’entreprise a su s’adapter aux réalités du secteur essentiellement grâce à la flexibilité de production et à des progrès techniques. En quelques années, des évolutions et innovations ont vu le jour dans le domaine de l’emballage et de l’automatisation des processus de fabrication. Côté production, au fil du temps la société familiale voit ses activités élargies aux sauces et aux plats préparés. Et depuis peu, une large gamme de produits bios élargit encore le panel avec les produits de “La vache qui regarde passer les trains” qui vous propose des produits goûteux et respectueux de l’environnement.

Comment distinguer ces produits dans le commerce ?

Prenez par exemple la marque La Délicieuse est la marque pour épiceries fines. Ensuite, la marque "Jefke The Belgian Chef " principalement distribuée aux travers de moyennes surfaces est facilement reconnaissable à ses emballages sympas comme de petits bocaux pour les sauces ou de petites bouteilles de verre pour les vinaigrettes. Sans oublier La Vache qui Regarde passer le Train distribuée dans les magasins bios.

On retrouve même ces produits en France, Hollande, Allemagne mais aussi l’Australie, le Danemark, le Maroc, l’Irlande, l’Angleterre, le Canada et l’Amérique. Preuve que les produits wallons gagnent à être connus.

Que peut-on retrouver comme type de sauce ?

Après la mayonnaise, l’andalouse est la sauce la plus populaire dans les friteries belges. L’association de mayonnaise, d’oignons grillés, de poivrons et d’épices pimentées lui donnent un léger piquant qui n’a rien à voir avec les sauces hyper colorées que l’on retrouve généralement en grandes surfaces ou dans les friteries.

Dernier né des produits haut de gamme cette mayonnaise aromatisée à la truffe noire d’Italie est un délice pour tous les gastronomes et amateurs de saveurs nouvelles.

La dernière innovation en date est la production de quatre tartinades biologiques véganes sous la marque " La Vache qui regarde passer le Train ".

Du côté des moutardes ?

Vous avez les moutardes à l’ancienne, moutardes aromatisées telles qu’aux figues, à la cannelle, au miel, au curry, pain d’épices … Et évidemment la simple moutarde douce que vous pouvez mettre à toutes les sauces !

Conserverie et Moutarderie Belge SA

20, Rue d'Eynatten à RAEREN

Téléphone : 087 858 010

Web: www.moutarderie.be