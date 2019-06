Prendre le temps de se faire du bien

Michel Spronck propose à ses patients de travailler sur leur " mieux être " et de rayer les mots stress et burn-out de leur vocabulaire. Un message qui s’adresse aussi aux entrepreneurs.

Michel a la petite soixantaine. Verviétois d’origine, il a habité à Spa avant de s’installer sur les hauteurs liégeoises du quartier Saint-Laurent. Ce chef d’entreprise UCM a travaillé dès son plus jeune âge dans le domaine de l’électricité, puis est devenu ingénieur industriel par jury central. Parallèlement à son travail, il s’est toujours beaucoup intéressé au développement personnel, sciences humaines et relations affectives aussi, c’est le fil rouge de sa vie, qui le mène à son activité d’aujourd’hui. Il a toujours eu la volonté de travailler dans l’aide à la personne. Il a enseigné et conseillé des entrepreneurs dans la gestion du stress et des conflits, et accompagné des entreprises dans le secteur bancaire, de la distribution alimentaire et de l’automobile avant de devenir formateur ifapme. C’était dans les années 90, un précurseur car aujourd’hui, ces notions de " mieux être " sont bien dans l’air du temps. Un collaborateur sera performant s’il est bien dans son travail ; le chef d’entreprise faisant en sorte que l’employé soit dans un environnement positif et serein et surtout lui accorde sa confiance.

Tout se passait fort bien jusqu’en 2006 où Michel est victime d’un accident de la vie, qui le prive de vie sociale et professionnelle. Une convalescence qu’il mettra à profit pour travailler différemment avec son cerveau, et qui le mènera définitivement vers son activité actuelle.

5 technologies

Michel Spronck vient d’ouvrir un cabinet de relaxothérapie moderne où se combinent pas moins de 5 technologies de pointe, cabinet ouvert aux particuliers et aux entreprises. C’est une initiation qui débute par le fauteuil de massothérapie, couché, avec diffusion d’huiles essentielles ou non (10 minutes). A cela s’ajoute le port de lunettes de chromothérapie ou de luminothérapie avec diffusion de musique ou des voix apaisantes. Les différentes couleurs correspondent à des moments ou des états de la journée : le réveil, la turbo sieste ou la relaxation. Les lunettes s’utilisent par la suite de manière individuelle, et se loue, pour faire les séances à la maison, en dehors de l’entreprise. Leur utilisation est quotidienne, comme pour les dents.

Un protocole sera mis en place pour faire les séances à distance, le chef d’entreprise visant l’autonomie du patient.

Enfin, notons qu’une découverte de la méthode est possible du 17 au 29 juin au 1er étage de la pharmacie Honoré, Boulevard Destenay à Liège. Des tarifs promotionnels sont prévus.

C’est un accélérateur de mieux être, le but étant que Michel Spronck ouvre des espaces avec fauteuils et lunettes un peu partout et que les entreprises y envoient leurs collaborateurs, qu’ils sortent du bureau et profitent de cet instant de quiétude.

Infos sur le site www.spacerelax.be