MassageMe : Quand le bien-être se déplace pour vous !

MassageMe, c'est tout d'abord une histoire de famille... Celle de deux frères qui ont décidé d'importer un chouette concept venu d’outre-Manche.

Il y a tout d'abord Bastien qui nous revient tout juste de Londres où il travaillait en tant que kiné au sein d’un hôpital de la banlieue de Hammersmith (Sud-Ouest de Londres).

C'est dans l’effervescence de la capitale anglaise qu’il a découvert les opportunités qu’offrait le service de massage à domicile.

Quant à sont frère, Martin, étudiant en droit à l'université, son rêve était de mettre sur pied sa propre entreprise.

En combinant leurs deux expériences avec le petit coup de pouce du VentureLab, la plateforme MassageMe a pris forme et vous propose aujourd'hui des massages de qualité en région liégeoise (et du côté de Bruxelles depuis peu).

Il faut savoir que ce concept cartonne déjà à Londres, à Paris mais aussi dans les grandes villes américaines ce qui annonce un avenir très prometteur à cette nouvelle plateforme de bien-être.

En résumé, leur service est centré sur la simplicité et les désirs du client. C'est lui qui décide quand, où et qui effectuera le massage. Après les quelques cliques nécessaires à la réservation, le client se trouve entre les mains du praticien qui s’est déplacé jusqu'à lui avec sa table.

Parmi les services proposés, on retrouve :

Massage Classique

Parfait pour se libérer de son stress. Votre masseur procédera à des mouvements fluides sur l'ensemble du corps pour un relâchement total des tensions tant physiques que mentales.

Deep Tissue

Idéal pour relâcher les tensions musculaires. Votre masseur vous offrira un massage profond pour détendre et rendre la souplesse à vos muscles noués.

Massage Sportif

Indiqué pour préparer le corps à une activité sportive ou pour améliorer la récupération après un effort physique.

Et même si nous venons tout juste de quitter notre bel été, MassageMe vous propose déjà de penser aux cadeaux de fin d'année... Les deux frères ont en effet mis au point un coffret cadeau permettant d’offrir une heure de massage aux personnes qui vous sont chères. Plus besoin de vous creuser la tête, vous avez trouvé le cadeau idéal !



Pour en savoir plus, on vous propose d'aller faire un tour sur leur page Facebook " MassageMe" et prochainement sur le site www.massageme.be