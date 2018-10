Lierneux : Une boucherie bio à la ferme

C’est dans cette magnifique région du début de l’Ardenne que la Ferme de Bergifa nous accueille dans une bâtisse dont toute une partie remonte à 1717 ! Dire que l’endroit est superbe, c’est peu dire. C’est là que la famille Jamoye élève de belles vaches limousine.

J’imagine qu’une fois encore, c’est une belle histoire de famille ?

C’est l’arrière-grand-père de Jean-Yves (actuellement aux commandes) qui au lendemain de la grande guerre s’est installé dans cette vieille ferme avec sa petite famille. Depuis, plusieurs générations se sont succédé dans l’exploitation avant que Jean-Yves et Laurence prennent la relève.

Ils y produisent de la viande bio…

C’est un beau troupeau de limousines que l’on voit paître dans les prairies autour de la ferme ou dans l’étable dès que le mauvais temps pointe son nez. C’est en 1997 que Jean-Yves s’est lancé dans la production bio et c’est vers cette race rustique de vaches que son choix s’est porté.

Maintenant, il y a en plus une boucherie à la ferme…

Il y a environ trois ans, les difficultés du monde agricole frappaient aussi l’exploitation de la ferme de Bergifa. Jean-Yves et son épouse se sont remis en question et ont changé leur fusil d’épaule. En effet, auparavant ils élevaient des bêtes qui étaient ensuite revendues à des engraisseurs qui eux valorisaient la viande. Ils se sont donc lancés dans l’engraissement de leurs propres bêtes et ensuite, ainsi que dans la découpe et la transformation de la viande.

Tout un autre travail évidemment…

Il a fallu changer sa manière de travailler mais ils sont payés pour leur peine et leur dur labeur. Ils font d’ailleurs partie du nouveau label “Prix juste Producteur” qui a été élaboré par le Collège des Producteurs. Ce label est une nouvelle manière d’identifier les produits et les marques qui rémunèrent correctement le producteur.

Choisir le " Prix Juste Producteur ", c’est poser un acte de soutien concret qui permet de soutenir les femmes et les hommes qui nourrissent nos familles au quotidien, c’est un moyen concret de favoriser le développement agricole respectueux de l’environnement et du bien-être animal ainsi que la qualité des produits alimentaires.

Quant au troupeau, il vit uniquement à la ferme ?

La famille Jamoye élève et engraisse, dans le respect de la charte " bio ", une cinquantaine de vaches de race limousine. La viande, qu'ils vendent, est issue de veaux mâles et femelles qui sont nés à la ferme. Après avoir pâturé avec leur mère en prairie durant le printemps et l'été, les jeunes bêtes sont installées dans des box paillés et sont, à partir de ce moment nourries à l'aide de foin, et d'herbe préfanée, produits à la ferme. La ration est complétée avec un mélange de pois et de céréales bio, provenant d'exploitations de la région.

Ensuite on passe à la boucherie…

La viande de ces animaux est soigneusement mûrie en chambre froide, durant une période de quatre semaines. Avec l’aide du frère de Jean-Yves qui est boucher professionnel, la viande est découpée, mise sous vide et étiquetée avant de vous être livrée.

Vous pouvez acheter des colis plus ou moins gros et faire connaître vos choix à Laurence et Jean-Yves qui sont très souples dans leur fonctionnement.

On peut acheter directement à la ferme ?

Effectivement mais aussi dans des groupements d’achat locaux et vous pouvez même déguster leurs fameux hamburgers dans des food-truck de la région ! Goûtez ce bœuf bio d’Ardenne, c’est un régal car la viande est savoureuse à souhait !

Autre précision ?

Dans la diversification, Jean-Yves a encore ajouté encore une corde à son arc en aménageant un magnifique gîte tout confort qui peut accueillir jusqu’à 12 personnes dans le calme de cette belle région.

Et au niveau prix, faites la comparaison et vous verrez qu’une fois de plus les petits producteurs tiennent tout à fait la comparaison avec la grande distribution pour des produits très différents !





Jean-Yves et Laurence Jamoye-GASPARD

Bergifa 22 à Lierneux

080 31 94 50

Page FB et site Cense de Bergifa

