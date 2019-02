Liège : Vous prendrez bien un petit Carré Noir avec une petite douceur, saperlipopette !

C’est en Neuvice, dans un des plus quartiers typiques et en pleine expansion que nous avions rencontré Mélanie Lemmens installé sa boutique dédiée au chocolat : Carré Noir. C’est là que Mélanie confectionne des chocolats d’exception et depuis que nous l’avions rencontrée, Mélanie a déménagé 2 maisons plus loin dans un espace plus vaste.

Vous nous rappelez le parcours de Mélanie ?

Oui car notre souriante chocolatière est diplômée en Histoire de l’Art et Archéologie et a obtenu un diplôme complémentaire du Conservatoire de Musique et une solide formation en informatique. Vous l’avez compris, cette maman de 3 enfants est une artiste qui vous une passion au chocolat jusqu’à en faire sa profession.

Carré Noir c’est d’abord un site…

Mélanie a commencé par une boutique en ligne, une première en Belgique qui est entièrement dédiée au chocolat. Le succès est au rendez-vous et en 2015, notre chocolatière ouvre sa boutique physique En Neuvice !

Découvre-t-on des nouveautés dans sa nouvelle boutique ?

Le fait de disposer d’un espace plus vaste, permet à Mélanie de proposer une plus grande variété de tablettes et de pralines. Les tablettes sont exposées sur un mur façon chocolathèque, avis aux amateurs !

Quelques originalités ?

Carré Noir propose des abonnements chocolat pour les passionnés qui reçoivent mensuellement leur boite gourmande dans la boîte à lettre. Il y a également le Moustache Club qui portent la moustache en chocolat … La moustache, portez-la ou mangez-la, mais souriez… Pour les enfants, vous trouvez des sucettes licorne en chocolat mais aussi les fameux cubes lego chocolat…

Carré Noir vous propose de prendre part à une délicieuse initiation à la confection de chocolats de Pâques, des petits oeufs et un grand creux. Goûtez les différents types de chocolats et repartez avec vos créations.

Carré Noir

En Neuvice 29

4000 Liège

04/232.10.13