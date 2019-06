Les Saveurs de chez nous : semaine bio et producteurs passionnés

Durant la semaine bio, les Saveurs de chez Nous ont épinglé quelques producteurs de fruits et légumes dont le seul crédo est respecter la terre et produire sainement !

Du 1er au 9 juin se déroule la Semaine Bio qui vise la promotion de l'agriculture bio et propose des dégustations, ateliers, débats et animations autant dans les magasins et marchés, que chez les producteurs, transformateurs, distributeurs et même restaurateurs qui vous ouvrent leurs portes.



Les citoyens sont de plus en plus soucieux de ce qu’ils consomment

Nous sommes nombreux à vouloir composer notre alimentation à base de produits bio et locaux ou en tous cas à partir de produits sains. Durant les quelques jours qui nous restent avant la fin de cette semaine dédiée au bio, nous pouvons découvrir des produits de grande qualité et des producteurs passionnés. Chaque semaine je rencontre de vrais enthousiastes qui ne cherchent qu’à fabriquer des produits de grande et bonne qualité. C’est aussi le cas d’Elodie et Damien.



Ce sont de jeunes agriculteurs ?

Elodie et Damien sont de jeunes agriculteurs de Remicourt qui, forts de leurs expériences en coopérative, produisent en bio carottes, betteraves rouges, oignons, pommes de terre et panais sur les terres limoneuses du plateau hesbignon.

À la base, Damien est entrepreneur agricole et possède donc du matériel performant permettant de produire des légumes de qualité à prix abordable. Ses produits sont vendus sur place mais également dans les magasins Les Petits Producteurs avec leurs différentes adresses.

Ferme Rigot

0493 681 143

Rue Jules Melotte, 43/001

4350 Remicourt

Autre projet du côté de Tilff…

C’est une belle histoire de 3 copains, les 3 mousquetaires comme ils disent, qui développent un projet de maraîchage comme on les aime. Basé sur la permaculture, ils produisent une cinquantaine de petits légumes. Cette agriculture intensive sur de petites surfaces est basée sur l’agriculture biologique mais nos 3 gaillards ont décidé de ne pas se faire certifier par les organismes de contrôle. C’est un fonctionnement que j’ai rencontré bien bon nombre de fois pour éviter le coût des différents contrôles. Les puristes crieront au secours mais l’important n’est-ce pas de produire proprement ?



Que cultivent ces trois amis ?

Leur association porte le joli nom de Vent de Terre qui sur une surface cultivée atteint 42 ares (4200 mètres carrés) cultivent de nombreux petits fruits (cassis, framboises, groseilles, mûres, myrtilles...) La parcelle est entourée d'une haie indigène et de fleurs pour la biodiversité. Leurs méthodes de cultures sont sans labour, avec des semences bios, une bonne rotation des cultures, l'association des légumes, pas d'intrants chimiques... Bref, des techniques qu’on ne peut qu’encourager !

Vent de Terre

Rue d'Angleur 92

4130 Esneux

0478 66 83 33

www.ventdeterre.be

Après, les copains nous rencontrons les copines

Nous partons pour Aubel et sa belle campagne vallonnée à la rencontre de " Carotte & Phacélie " c’est le nom de l’association créée par Charlotte et Félicie. Formées récemment au maraîchage biologique.

Au champ, elles cultivent des légumes, des fruits, des petits fruits, des fleurs comestibles et des plantes aromatiques.



Le respect de la terre et de l'environnement, c’est leur credo

Effectivement, elles cultivent sans pesticide, sans engrais chimique et dans le plus grand respect de la terre. Leur ferme travaille pour une agriculture agroécologique. De plus, elles favorisent la vente directe car cela permet un lien solidaire et respectueux entre les producteurs et les mangeurs.



Petit plus ?

Ce lundi 10 juin, elles organisent un chantier collectif dans les champs pour organiser les plantations et entretien. Cela se passe dans la nature et dans la bonne humeur lundi à partir de 9h et pour le midi : c’est auberge espagnole ! Vous devez juste prévenir de votre participation.

Carotte et Phacélie

92 raer 4880 La Clouse Aubel.

0495 38 94 57

http://www.carottephacelie.be/