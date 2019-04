Les Saveurs de chez Nous: des asperges et des conserves !

Le printemps amène son lot de primeurs et de gourmandises dont une des premières est le grand retour des asperges. Qu’elles soient blanches ou violettes, à la Ferme des Hêtres de Rosoux, elles sont justes parfaites ! Et si vous n’avez pas le temps de cuisiner, les Conserves de Capucine le font pour vous !

Rosoux

La Ferme des Hêtres est une entreprise familiale exploitée par cinq membres de la famille Goffin depuis trois générations à Rosoux (commune de Berloz) sur environ 110 hectares. Les productions se sont orientées vers les pommes de terre et les cultures fruitières en 1987. À ces activités, se sont ajoutées les cultures de cerises acides et douces, d’asperges vertes, de vignes, de noisettes et de petits fruits.



Il y a du choix…

Effectivement et au fil des années, l’entreprise s’est spécialisée dans la recherche de produits sains qui s’épanouissent dans les terres riches de Hesbaye dans une logique de production raisonnée et le personnel employé provient exclusivement de la région liégeoise locale.



Si nous parlions de leurs plantations d’asperges ?

La production des asperges blanches s’effectue principalement en Flandres mais les champions de la culture des asperges vertes et mauves se trouvent à la Ferme des Hêtres. La famille Goffin s’est spécialisée dans la production de ce légume très saisonnier et tellement savoureux. Si cette famille d’agriculteurs s’est tournée vers la culture d’asperges, c’est surtout parce que la terre de Hesbaye est exceptionnelle. En saison et suivant la météo, ils récoltent plusieurs centaines de kilos d’asperges. Ensuite, il faut calibrer tout cela, le conditionner et l’expédier.

Que faut-il savoir lorsque l’on souhaite mettre des asperges au menu ?

Sous terre, les asperges sont blanches. Lorsqu’elles pointent, une teinte rosée apparaît. Plus elles sortent du sol, plus la chlorophylle est produite faisant apparaître un violet puis un vert.

Lors de l’achat, choisissez une belle botte d'asperges dont les pointes ne sont ni trop ouvertes ni trop fermées. Vérifiez la section de coupe : ni sèche, ni moisie. Pour deux personnes, vous compterez une botte de 500gr. La principale différence entre les asperges vertes et les blanches (hormis la couleur) est que les vertes ne nécessitent pas un épluchage délicat.

Les asperges vertes se lavent simplement à l'eau claire. Personnellement j'utilise une petite éponge rugueuse pour enlever les aspérités et d'éventuels résidus produits de traitement lors de la culture.

Quand vous cuisez vos asperges à l'eau, vous pouvez intensifier le goût en ajoutant les queues que vous avez coupées à l'eau de cuisson. Une partie des parfums perdue dans l'eau de cuisson est reconstituée par les parfums des tiges. Il faut néanmoins que ces bas de tiges soient coupés sur 1 centimètre du bout desséché, sans quoi, votre préparation sera amère.

Le temps de cuisson ne doit pas dépasser 8 à 10 minutes si vous voulez garder la pointe intacte.

Quelques nouveautés ?

Depuis que nous les avons rencontré, la famille Goffin s’est également lancée dans la vigne et le vin avec du rouge et du blanc… Qui se marie parfaitement à l’asperge !

Ferme des Hêtres

31, Rue Joseph-Beauduin

4257 Rosoux-Crenwick (Berloz)

Tél 019 32 60 77

Irène Brône

Retrouvez les Saveurs de Chez Nous sur RTC : https://www.rtc.be/saveurs_de_chez_nous_c_319.html

A voir le mercredi à partir de 18h30, toutes les demi-heures, juste après le JT et jusqu’au lendemain. Ensuite vous le retrouvez en ligne sur le site de RTC.