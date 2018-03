Le chien le plus intelligent de Belgique dans le studio de VivaCité

Ce Jack Russell n’est pas comme tous ses congénères. En effet, Haïko a été élu le chien le plus intelligent de Belgique. Fidèle à sa race, c’est un chien qui déborde d’énergie et pourtant il est passé inaperçu dans les locaux de la RTBF ! Détrompez-vous, ce jack n’est pas une exception. Ameline, sa maîtresse, a mis un point d’honneur à combler ses besoins fondamentaux afin qu’il puisse être bien dans ses pattes. Un chien dépensé physiquement et mentalement aura plus de facilité à canaliser son énergie, nous confie Ameline.

La dépense mentale est une méthode d’éducation positive basée sur le conditionnement. Cela se travaille avec un clicker, c'est-à-dire un petit boitier qui émet un simple "click". Grâce à cet outil, Haiko a pu apprendre des tours qui ne sont pas naturels chez un chien. Faire le mort, faire semblant d’uriner, éteindre la lumière, faire du skateboard ou encore faire le poirier ne sont plus un mystère pour lui. L’apprentissage de tous ces tous se déroule toujours dans une atmosphère joyeuse mais surtout dans le respect du chien.

" Je n’aime pas employer le terme travail car finalement mon chien perçoit ça comme un jeu. Dès que la séance se termine, il en réclame toujours. "

Ameline a déjà été sollicitée par des producteurs pour qu'Haiko puisse figurer dans des pubs ou des émissions télévisées. Une opportunité qu'Ameline saisit uniquement si le bien-être de son chien est respecté.

"Je ne veux pas qu'il associe les séances à une atmosphère stressante. Mon seul souhait est de voir mon chien épanouit et si je sais que cela n'est sera pas le cas, ce serait très égoïste de ma part d'accepter. Haïko prend beaucoup de plaisir a réaliser ces tricks et ça ne doit pas changer !"