La marque IKKS JUNIOR recherche des nouveaux mannequins pour sa prochaine collection !

La marque française lance la deuxième édition de son casting géant #TU VEUX MA PHOTO IKKS ! Le principe? Dénicher les futures minis-égéries de sa campagne Automne-Hiver 2019. Et votre enfant pourrait bien être l’un de ces petits mannequins! Le casting est en effet ouvert aux Belges, Luxembourgeois, Français et Espagnols.

Vous rêvez de voir votre progéniture jouer les apprentis top-model ou votre mini-vous adorerait se retrouver sous les flashs des appareils photo? Foncez dès lors dans une boutique IKKS pour l’inscrire au casting #TU VEUX MA PHOTO IKKS.

Pour y participer et qui sait, pouvoir peut-être remplacer les 10 petits mannequins de l’année dernière, il suffit d’avoir entre 2 et 15 ans et de participer avant le 17 mars.

Quelques adresses de magasins IKKS de notre région via le lien suivant :

http://stores.ikks.com/fr-fr/boutiques/liege/50.64499,5.57259/25