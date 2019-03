L'univers des Francos s'installe dans une toute nouvelle brasserie au cœur de Spa !

Un concept unique



Dans un décor exceptionnel et inédit dans la région, le Franc’off rend hommage aux grands artistes qui ont fait les heures de gloires du célèbre festival spadois à travers affiches, photos, vidéos, instruments de musique, costumes de scène et objets divers régulièrement renouvelés leur ayant appartenu.

Tout au long de l’année, et en particulier pendant la durée du festival, le Franc’off présentera des prestations musicales en live, sur une scène aménagée au centre de l’établissement ou sur la vaste terrasse extérieure quand le temps le permet.

En plus des différents services horeca proposés et de ces occasions uniques de rencontrer artistes émergents ou chanteurs confirmés dans un lieu particulièrement propice à la découverte et aux échanges, le Franc’off s’est doté d’une petite boutique permettant d’acquérir divers vêtements ou objets de collection griffés aux couleurs des Francos ou de l’établissement.

Gageons que ce concept inédit dans la région rallie les suffrages de nombreux visiteurs curieux de partager en ces lieux une expérience unique et totalement originale.

