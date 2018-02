Kids&Us à Beaufays, une méthode naturelle d'apprentissage de l'anglais.

1. En quoi consiste la méthode d’apprentissage?:

Kids&Us est une méthode naturelle d'apprentissage, unique, destinée aux enfants à partir de 1 an jusqu’à 18 ans mais la méthodologie doit être commencée avant l’âge de 8 ans.

Kids&Us a développé une méthode exclusive et innovante pour l'apprentissage de l'anglais destinée aux enfants, fondée sur un modèle d'immersion linguistique de sorte que, les enfants acquièrent la langue comme si c'était leur langue maternelle.

Le contenu des cours a été pensé pour exposer les enfants à une nouvelle langue au sein de situations quotidiennes, de chansons, de dialogues et de jeux correspondant à chaque tranche d'âge. Tout cela, renforcé par une piste audio que les enfants doivent écouter à la maison, fait qu'en l'espace de quelques séances, ils sont en mesure de commencer à interagir en anglais. Tout ce matériel est unique et exclusif à Kids&Us. Les élèves de Kids&Us sont en totale immersion dans la langue, car les cours se déroulent dans une ambiance 100% anglais et dès le premier jour, les élèves apprennent la langue de manière globale. De plus, les cours se fondent sur l'interaction, tant entre l'élève et le professeur qu'entre camarades de classe, c'est pour cela que les groupes sont composés d'un maximum de 8 élèves (5 pour le niveau "Babies").

2. Quelle est la fréquence ? :

Les enfants se rendent au centre 1 fois par semaine (entre 45 minutes et 1 heure). Les enfants doivent de plus écouter le CD éducatif, fournit aux parents, 1 fois par jour, minimum 10 minutes par jour, tous les jours. Et nous organisons aussi des stages pendant les vacances scolaires ainsi que des ateliers de cuisine en anglais.

3. Pourquoi commencer dès l’âge de 1 an ?

Plus l'enfant est petit, plus il possède des capacités innées à apprendre une langue. En fait, il fait le plus de progrès dans sa langue maternelle entre 0 et 3 ans, ce qui prouve bien que c'est durant les 1ères années de vie que nous sommes le plus préparés et programmés au langage de manière naturelle.

4. Y a-t-il beaucoup de demandes ?

Plus d’un millier de personnes ont pris contact avec nous depuis l’annonce de l’ouverture de notre centre à Beaufays en juin 2016. Cet engouement pour notre méthode nous a permis de proposer très rapidement un grand nombre de plages horaires le mardi après 16h, mercredi après-midi et le samedi matin. A ce jour, nous comptons plus de 270 enfants inscrits au centre de Beaufays. Les inscriptions sont encore possibles en cours d’année.

En bref : Le réseau Kids&Us: Kids&Us est leader dans le secteur de l'enseignement des langues et pionnier dans l'apprentissage de l'anglais aux enfants à partir d’un an. Aujourd'hui, Kids&Us compte plus de 370 centres dans 9 pays différents (12 centres en Belgique) pour un total de plus de 100.000 élèves.

5. Déductibilité fiscale :

Le centre est immatriculé auprès de l’ONE, ce qui permet aux parents de déduire 11,20 € par heure de cours lors de leur déclaration fiscale. La mensualité s’élève à 87 € (du mois de septembre à juin inclus).

"L’unilingue d’aujourd’hui sera l’analphabète de demain"- Claude Hagège-

Site : www.kidsandus.be – www.beaufays.kidsandus.be

Mail et Tél : beaufays@kidsandus.be – 0473/36.19.71 (Marina Soubry – directrice)