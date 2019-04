Intradel : la semaine du vrac, du 30 mars au 7 avril

Depuis le samedi 30 mars jusqu’à ce dimanche 7 avril, Intradel organise la semaine du Vrac dédiée à la promotion des achats en vrac, c’est-à-dire sans emballage jetable. Avec le soutien de la RW et de la province de Liège, des sacs à vrac en tissus sont distribués auprès des citoyens dans les 66 communes qui participent à ce projet.

Les sacs à vrac permettent d’emballer les fruits, les légumes ou encore les denrées sèches comme les fruits secs ou les pâtes. Ce sont des emballages réutilisables, ultras légers pour éviter un surcoût lié au poids lors des achats au supermarché, solides, fabriqués à partir de coton biologique, lavables en machine.

La distribution des sacs à vrac

La distribution des sacs à vrac a débuté samedi dernier sur 66 communes de la province de Liège et se terminera ce samedi ou jusqu’à rupture de stock pour certaines de ces communes.

Comment savoir si votre commune participe à la semaine de Vrac ?

Rendez-vous sur www.intradel.be, la semaine du vrac et vous trouverez les communes participantes ainsi que les lieux et les événements choisis par la commune pour distribuer ces sacs à vrac. A titre d’exemple, certaines communes les distribuent via leurs services communaux, d’autres les ont fournis à leurs commerces de proximité via les ADL, aux producteurs locaux, certaines communes les distribuent via leurs marchés communaux, ou encore lors de manifestations ou événement axé développement durable… Voilà quelques exemples de lieux ou d’événements où les citoyens seront sensibilisés à l’achat en vrac pour réduire les emballages jetables.

Mais ce n’est pas tout ! Intradel invite les commerçants à accepter les contenants propres de leurs clients et à leur faire savoir !

Nous proposons aux commerçants de s'inscrire via un formulaire en ligne sur notre site web pour obtenir gratuitement un sticker informant les clients que leurs contenants sont bienvenus et être référencés comme points de vente "Contenants Bienvenus" sur une future carte "Acteurs du Zéro Déchet" que nous lancerons sur notre plateforme web lors de la SERD, c’est-à-dire la Semaine Européenne de la Réduction des déchets en novembre de cette année.

Les consommateurs Zéro Déchet sont de plus en plus nombreux et ils recherchent des adresses et bons plans proches de chez eux. Grâce à cet autocollant, les clients sont informés qu'ils peuvent venir avec leurs contenants personnels et pour les commerçants, c’est encore plus de visibilité dans leur soutien aux démarches zéro déchet.

Retrouvez tous nos conseils zéro déchet sur www.intradel.be/zerodechet