Innover et faire bouger les lignes du commerce

Cela fait deux ans que Taylor Fassotte, une cheffe d’entreprise de 23 ans, a ouvert les portes de sa boutique à Verviers. La jeune fille résume à elle seule la nouvelle façon créative de " commercer ".



Elle n’a que 23 ans mais déjà une belle dose d’ambition et de la suite dans les idées. Taylor Fassotte fait partie de la nouvelle génération de commerçants indépendants, de ceux qui ont compris qu’on ne fait gère plus un commerce de proximité comme jadis. Son histoire est liée à celle de "SoHo Clothes Store", " sa " boutique de vêtements ouverte il y a tout juste deux ans au rond-point du Boulevard de Gérarchamps à Verviers, dans un ancien bâtiment lainier bordant la Vesdre.



Originaire de Dolembreux, la jeune fille a d’abord clôturé des études secondaires en tourisme puis s’est exilée aux Etats-Unis durant plusieurs mois, avant de revenir au sein du nid familial. Elle entame des études de communication mais planche déjà sur ce projet de " concept store ".



Avec ses parents, chefs d’entreprise depuis une vingtaine d’années, elle se met en quête d’un emplacement commercial mais ne saute pas sur le premier venu. A cela s’ajoute la volonté de participer au redéploiement économique de Verviers, et de détricoter une réputation ternie par des années difficiles. Premier bon point. Ils choisiront un ancien bâtiment lainier, offrant un plateau de 236 m², de quoi développer des activités parallèles à celle de vente de vêtements.



Le projet consiste en l’ouverture d’un magasin " différent", qui se démarque de l’offre environnante (2e bon point), dans une atmosphère familiale, cosy, soignée où l’on peut poser des questions, recevoir des conseils (3e bon point), avec des facilités de parking (4e bon point).

Diversification

"SoHo Clothes Store" est né en avril 2017. Le core business, c’est la dernière tendance de vêtements, accessoires et produits naturels pour le corps et la maison. A cela s’ajoute l’organisation d’évènements comme " Just for Me ", 6e du nom, ce vendredi 5 avril de 19 à 22 heures. 5e bon point.

"Cette soirée 100 % girly est organisée pour s’évader de la vie quotidienne et passer un chouette moment en famille ou entre amies. Nous allons proposer des stands avec maquillage et des conseils autour des soins beauté de la main et des ongles. Un stand photo " Booth " permettra aux participantes de repartir avec un souvenir de cette soirée tandis qu’une conseillère en image aidera les clientes pour parfaire leurs silhouettes " explique Taylor. Tombola, cadeaux et nouvelle collection vêtements signeront la soirée.

Pour compléter l’ambiance festive de l’évènement, le bar à Gin "SoHo Underground" sera ouvert au sous-sol de la boutique, permettant de clôturer une soirée shopping sur une note festive et soft.

Notons enfin que Taylor est très présente sur les réseaux sociaux (6e bon point) et suit blogueuses et influenceurs mode pour donner un ton particulier à son entreprise.

Instagram : https://www.instagram.com/soho_clothes_store/

Facebook : https://www.facebook.com/sohoclothesstore/