"In The Air", la Start-Up liégeoise de magie qui décolle

Derrière la Start-up "In The Air" se cachent Clément Kerstenne et Philippe Bougard, deux liégeois qui ont décidé en 2012, de révolutionner le monde de la communication grâce à la magie.

Si l'équipe de Liège Aller-Retour a décidé aujourd'hui de mettre en avant la Start-up "In The Air", c'est parce que le concept développé par ces deux jeunes liégeois est non seulement innovant mais aussi bluffant.

Aujourd'hui installés dans leurs bureaux situés sur le boulevard d'Avroy, Clément et Philippe vous proposent de booster votre com' d'entreprise grâce à leurs tours de passe-passe.

Pour eux, la magie est une arme de communication. Elle permet en effet d'ancrer l'image de votre marque dans l'esprit de vos consommateurs grâce à différentes techniques émotionnelles et psychologiques. Et on peut vous garantir que cela marche !

Leur concept dépasse même nos frontières puisque ces deux magiciens passionnés peuvent entre autres compter Mr Tarantino parmi leurs clients. Et ça, ce n'est pas de la fiction...

Mais comme les actes valent mieux que les mots, on vous laisse découvrir une vidéo reprenant quelques-unes de leurs prouesses et on vous met au passage le lien de leur site internet qui risque sans doute, de se retrouver dans vos prochains favoris...

Pour la vidéo, c'est par ici => https://vimeo.com/135845454

Pour le site, c'est par là=> www.in-the-air.be/fra

