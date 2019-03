Faites votre métier, Belette fait le reste !

Les charges administratives représentent le 3e frein le plus important des PME, et pèsent sur leur rentabilité. Une liégeoise propose d’aider et d’accompagner l’entrepreneur dans cette lourde tâche.

En 2016, la part la plus importante du coût des charges administratives est assumée par les petites entreprises qui forment aussi le groupe le plus important dans la population des entreprises. Cette part est en constante augmentation, passant de 49 % en 2008 à 61 % en 2016.

En moyenne, ce ne sont pas moins de 60 % du temps qui sont nécessaires pour les démarches fiscales. Autant de temps perdu qui n’est pas utilisé à la bonne prospérité de l’entreprise, et que la liégeoise Mila Laneau se propose de prendre en charge.

Mila, c’est belette liégeoise. C’est le nom d’entreprise qu’elle a choisi, en référence à son surnom de jeunesse et aux qualités de ce petit mammifère. Indépendante et réfléchie, la belette se base sur sa vision périphérique et détachée du reste du groupe. C’est la sage !

Mila/Belette, est indépendante à titre principal depuis juillet 2017 et son core business, c’est la prestation de services. En d’autres termes, elle permet aux indépendants de se concentrer sur leur travail et leur expertise et s’occupe des factures, des devis, les ressources humaines, et autres paperasses. A cette tâche, elle combine la création de l’identité visuelle grâce à son diplôme de graphiste, obtenu à l’institut Saint-Luc de Liège il y a une petite vingtaine d’années.

"Je suis originaire de Marche en Famenne mais je suis restée à Liège après mes études car la possibilité de mettre plein de choses sur pied, les rencontres et les opportunités en ville m’ont plues". Fraîchement diplômée, Mila a d’abord travaillé dans la vente, domaine qu’elle couple avec la prise en charge de la communication et le visuel merchandising des entreprises.

Collaborations

Au fil de ses expériences professionnelles, Belette liégeoise prend forme et naissance voici presque deux ans. "Je me définis comme la petite main qui aide les chefs d’entreprise dans leur gestion quotidienne. Administration, RH, gestion des rendez-vous, devis, rappel de factures font partie de mon quotidien. J’ai choisi de travailler au sein même de l’entreprise, et pas de mon bureau, pour être à l’écoute des demandes du chef d’entreprise et être sur place. C’est beaucoup plus simple si je dois, par exemple, consulter les archives ". Il s’agit de missions à durée variable, en fonction des besoins de l’entreprise.

A ces tâches, se cumulent la réalisation de l’identité graphique des entreprises (interne et externe) dont les supports écrits de visibilité, et la gestion des réseaux sociaux. "Lorsque nous décidons de travailler ensemble, l’entrepreneur et moi signons une convention de respect (qui n’est pas un contrat) et qui établit les droits et devoirs de chacun. Cela permet de baliser le travail et d’éviter d’éventuelles tensions ".

Côté références, Mila a travaillé avec le groupe hôtelier Van Der Valk, la brasserie du golf de Bernalmont ou encore le salon de coiffure "Censuré"… entre autres. Elle travaille également en collaboration avec un ancien cordonnier d’Herstal, reconverti dans la création d’une ligne de chaussettes baptisée " Tokena ".

Pour suivre Belette liégeoise : beletteliegeoise.be ou sa page Facebook