Entreprise Ombra : trois générations au service de l’excellence

La famille Dupont est installée dans le zoning industriel de Cornémont, sur la commune de Sprimont. Le papa, Jean-Pierre, y a son entreprise et son habitation. Ce qui a permis à son fils Martin, aujourd’hui aux commandes de l’entreprise familiale, de grandir aux côtés d’entrepreneurs et de se nourrir de leurs bonnes ondes. Chez les Dupont, on est storistes depuis trois générations ! C’est d’abord Jean, le grand-père qui a donné ses lettres de noblesse à Ombra dès le début des années 70, une entreprise qui existait déjà depuis 1913. C’est ensuite Jean-Pierre, son fils, qui a développé l’entreprise et Martin, 25 ans, lui donne actuellement un coup de sang neuf !

Martin a fait des études générales secondaires mais rester sur un banc d’école ne lui plaisait guère ! Il enchaîne alors les boulots. Le travail, les chantiers, il connaît, lui qui est indépendant depuis ses 19 ans !

Avec le recul et sa 25e bougie, Martin analyse l’entreprise paternelle avec de la distance et prend le temps de le faire. Il est le "nez dans le guidon", comme bon nombre d’entrepreneurs, mais s’octroie aussi des plages de réflexion, conscient du travail de dépoussiérage de l’entreprise.

Martin a décidé de recentrer son entreprise sur le marché de niche, celui de l’artisanat minutieux et du travail sur mesure. Il travaille avec son père, qui va chez les clients avec ses échantillons, conseille et prend encore les mesures des stores tandis que Martin apporte une nouvelle vision entrepreneuriale. Plutôt que de se diviser, les Dupont ont rassemblé leurs forces et leurs compétences pour se démarquer et garder une longueur d’avance !

Ombra équipe des habitations plutôt haut de gamme, en Belgique et à l’étranger… et projette, dans son avenir très proche, la création d’un show-room.

L’entreprise compte un ouvrier et une secrétaire, l’objectif 2020 est non seulement d’engager afin de constituer deux équipes de montage et pose, mais aussi de créer des partenariats avec des peintres, décorateurs et menuisiers pour proposer un produit fini.

Ombra Sprimont, rue de la légende, 59 à 4141 Sprimont.