Emile Lecomte : Le Monsieur "Buzz" Liégeois lance sa Start-Up !

Jeune entrepreneur mais aussi présent avec ses vidéos sur Facebook et Youtube sous le nom de Ouiquidit depuis janvier 2015 et comptabilisant plus de 25 millions de vue. Emile Lecomte lance sa strat-up active dans le domaine de la visibilité d'entreprise.

C'est sur Facebook et Youtube que Emile Lecomte a fait ses armes sous le nom "Oui Qui Dit" à partir de 2015 avec des vidéos humoristiques ou réagissant sur l’actualité. Le nom de Ouiquidit vient d’un sketch de François Damiens avec un bibliothécaire. En effet, Emile nous confie son admiration pour l’humoriste belge.

Au départ une Gopro, aujourd'hui plus de 25 millions de vues

Au départ de l’aventure, une Gopro offerte par des amis pour qu’il les fasse rire. Aujourd’hui, Emile Lecomte a produit une dizaine de “vidéos buzz” pour un total de plus de 25 millions de vues sur les réseaux sociaux.

Une communication spécifique qui s'apprend

Sa start-up, Emile Lecomte, s’occupe quant à elle d’aider les entreprises à communiquer sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que l’on ne communique pas sur les réseaux sociaux de la même manière que sur les autres médias comme la télévision ou la radio. La communication sur les réseaux sociaux est un monde à part à appréhender où tout change très vite. Les changements sont si rapides que la formation reçue dans les écoles ne sont pas toujours suffisantes or, eux, ont su apprendre sur le terrain à construire une communauté, à échanger avec les autres influenceurs et d’autres choses essentielles à la présence sur les réseaux sociaux.

Ses activités: principalement des vidéos à destination des réseaux sociaux, des publicités différentes qui donnent envie de les regarder. Mais aussi des conférences et des formations, dernièrement dans les universités de Bruxelles, Liège, Louvain, Namur. Ce sont des conférences ayant pour but d’apprendre aux boîtes à gérer et analyser les réseaux sociaux plutôt que d’avoir quelqu’un d’externe qui s’en occupe.

Cette start-up se nomme pour l'heure Emile Lecomte mais sera bientôt renommée au profit de Buzzlab. Si vous voulez faire appel à cette jeune entreprise, rendez-vous sur www.buzzlab.be.