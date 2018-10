Découvrez les délices de notre belle ville de Liège grâce au concept "Taste Of Liège"

Créé en 2016, Taste of Liège est un concept mis sur pied par deux étudiants Liégeois Amandine et Alexandre.

Aujourd'hui, Amandine, fraichement diplômée d'un Master, mène la barque de ce Food Tour avec les conseils précieux du VentureLab.

Dès le départ, l’objectif d'Amandine était d’accueillir au mieux de nouveaux visiteurs à Liège et de leur faire découvrir le savoir-faire exceptionnel des artisans chocolatiers, des maître-brasseurs et des meilleurs restaurateurs de la région. En bref, Taste of Liège a pour but de vous faire découvrir la ville de Liège comme un(e) Liégeois(e).

Ce mariage entre la découverte du patrimoine Liégeois et la gastronomie locale attire déjà depuis un an bon nombre d'amateurs.

Afin de vous satisfaire, Taste Of Liège vous propose deux façons de faire cette balade gustative:

VISITE GRAND PUBLIC

Une visite guidée pour tous combinant culture, gastronomie et convivialité.

TOUS LES SAMEDIS JUSQUE FIN OCTOBRE 2018

VISITE PRIVÉE

Permet d'offrir un food tour à votre équipe, à vos clients ou à vos partenaires.

DISPONIBLE TOUTE L'ANNÉE

Et si ce concept vous intéresse plus professionnellement, Amandine est en ce moment à la recherche d'étudiants qui désireraient devenir guides lors de ces Food Tours.

On précise qu'aucune qualification en Tourisme n'est obligatoire car une formation complète est prévue à cet effet.

Si ce concept vous intéresse ou si vous désirez rejoindre la belle équipe de Taste Of Liège, on vous invite à aller faire un tour sur le site: www.taste-of-liege.be