Nous sommes en pleine vacances de Printemps et pour les personnes qui ne partent pas en vacances, c’est souvent le moment où on en profite pour faire un peu de rangement chez soi et notamment dans son garage : on ressort les meubles de jardin et les vélos pour faire des balades et profiter des beaux rayons de soleil qui reviennent à cette période.



Mais que faire si vous avez un ou plusieurs vélos encore en bon état mais dont vous n’avez plus besoin parce que tout simplement les enfants ont grandi et qu’ils sont devenus trop petits ? Et bien ne les jetez surtout pas car ils peuvent encore servir à d’autres personnes !



C’est le samedi 27 avril prochain qu’aura lieu, pour la 13 ème année consécutive, la grande collecte des vélos en bon état dans les Recyparcs au profit des CPAS, associations et ateliers de réparation de vélos dont la finalité sociale est la réinsertion par le travail.



Tous les types de vélos (VTC, de ville, de course, les tout terrain...) ainsi que toutes les tailles seront acceptés afin qu’ils puissent profiter au plus grand nombre de personnes . Les vélos collectés seront redistribués notamment à une vingtaine de CPAS pour leurs bénéficiaires ainsi qu’à une trentaine d’associations d’aide aux personnes précarisées, d’aide aux plus démunis comme la Croix rouge ou Oxfam. Il est donc très important que les vélos donnés soient en bon état puisqu’ils vont être directement réutilisés par d’autres personnes. Si ce n’est pas le cas, nous avons prévu de donner une seconde vie aux vélos trop abîmés, trop usagers en les fournissant à des ateliers de réparation de vélos issus de l’économie sociale qui leur serviront de pièces détachées. Parmi ces ateliers, on retrouve Calidipôle de Chaudfontaine et les ateliers Recycle de Wanze.



Cette action permet d’atteindre trois objectifs :

Promouvoir le concept du réemploi en offrant une seconde vie aux vieux objets qui pourraient encore servir. Soutenir l’économie sociale via les collaborations avec des ateliers de vélos qui offrent des formations qualifiantes pour des personnes en décrochage. Permettre aux citoyens de poser un geste en faveur des personnes en difficulté qui n'ont pas la possibilité d'en acquérir.

En pratique :

- Samedi 27 avril dans tous les Recyparcs

- Heures d’ouverture des Recyparcs : de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 17h00

- Tous les vélos en bon état sont acceptés.

Retrouvez tous nos conseils zéro déchet sur www.intradel.be/zerodechet