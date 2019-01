Calla Garden : Votre potager d'intérieur 100% Liégeois !

Il y a 3 ans, 3 étudiants liégeois créent un jardin d'aromatiques d'intérieur innovant et design. Aujourd'hui Calla-Garden propose 3 variétés de jardins d'intérieur et également l'achat de graines issues de l'agriculture biologique. Une belle réussite pour 2 de ces jeunes étudiants à la tête d'une dizaine de personnes.

Avec tous les deux un diplôme d'ingénieur en poche, Florian Paquay et Romain Trigaux s'inscrivent à HEC Entrepreneurs ce qui les mènent à la création de "Calla Garden".

Outre, le modèle standard de jardin d'intérieur équipé d'un arrosage par capillarité et d'un éclairage Led, la gamme s'élargit avec une édition limitée qui propose un objet bicolore (gris et blanc) ainsi qu'une plus grande autonomie d'arrosage grâce à un système à pompe.

"Nous avons un nouveau pot qui s'appelle "Terra", explique Romain Trigaux. C'est à nouveau un pot auto-arrosant avec une réserve d'eau qui est visible. L'arrosage se fait également par capillarité. Ce petit pot peut contenir une seule plante et il est composé d'un vase en verre et d'un pot en terre cuite. Et on peut choisir d'ajouter une lampe Led horticole design ou pas pour les plantes qui ont besoin de plus de lumière".

Pour découvrir toute la gamme de Calla Garden et leurs prix, rendez-vous sur le site: https://calla-garden.com/