Bootrek : une start-up qui vient en aide aux PMR

Bootrek, c’est le nom de la start-up créée par trois étudiants liégeois. Ensemble, ils ont repensé au fauteuil roulant tout terrain pour le rendre plus léger, plus accessible et tout aussi confortable pour les personnes à mobilité réduite.

Ils ont réimaginé le fauteuil mono-roue tout terrain qui permet, grâce à au moins 2 accompagnateurs, à une personne à mobilité réduite d’emprunter des chemins impraticables pour une chaise roulante ordinaire.

Le châssis de ce fauteuil est en bambou. L’avantage de la variété utilisée est sa résistance, sa légèreté et surtout l’aspect écologique.

Pour le moment, c’est toujours un prototype mais à terme, ils espèrent que leur prix sera inférieur aux prix des concurrents. Leur but étant de rendre la randonnée accessible à tout le monde.

Les fondateurs de ce fauteuil ont besoin de financement pour terminer le prototype. Vous pouvez soutenir leur projet en suivant ce lien : https://www.gingo.community/fr/bootrek?fbclid=IwAR14cFcZSebRgaG0T1BCz3ypwknKdxDKJr_G3Y32Id6Z9Gsv509se3Kfr8w