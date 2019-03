Bien conserver pour moins jeter, tout un art !

Saviez-vous que l’aliment entamé les plus jeté à la poubelle est le pain. Et parmi les aliments périmés et non entamés, ceux qui se retrouvent malheureusement en haut du classement, ce sont les fruits.

Ce sont 2 produits que l’on achète régulièrement et qui trop souvent se retrouvent dans la poubelle parce que nous n’avons pas été attentif à leur conservation.

Les astuces pour bien conserver son pain :

Il est préférable d’acheter un pain non coupé pour éviter que les tranches ne sèchent trop rapidement.

On opte pour un pain en fonction de ses besoins, qui va être consommé en 2, 3 jours.

Le pain ne doit pas rester à l’air libre et doit être emballé dans un sachet en papier ou dans un essuie propre et sec ou dans un sac à pain en tissus. Jamais de sac plastique qui va ramollir le pain et favoriser les moisissures.

La température idéale de conservation du pain se situe entre 14 et 18 ° donc dans un endroit ni trop chaud, ni trop froid et plutôt sec. Donc idéalement dans l’arrière cuisine, là où il ne fait pas trop chaud et non pas dans un placard à côté de la cuisinière.

Le pain se conserve dans un placard ou dans une boîte à pain. Certains le conservent dans le frigo mais ce n’est pas l’idéal car si le pain n’est pas dans une boîte complètement hermétique alors le pain va ramollir, voire moisir plus rapidement.

Votre pain est sec? Passez le sous un filet d’eau du robinet avant de le faire sécher dans un four bien chaud. C’est un peu le principe des baguettes pré-cuites qu’il faut humidifier avant de les faire dorer au four. Attention, ne le faite pas cuire mais simplement chauffer.

Votre pain est rassi ? Ne le jetez pas à la poubelle , il est possible d’en faire du pain perdu, mais aussi de la chapelure, du pudding, ou de la nourriture pour oiseaux…

Et pour les fruits ?

De manière générale, les agrumes, les fruits à noyaux, les bananes, melons, mangues, ananas, raisins se conservent hors du frigo, dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière. Donc idéalement dans la cave ou dans l’arrière cuisine et non dans une corbeille à fruit placée dans la cuisine, là où il fait chaud et plus humide.

Il est également déconseillé de placer les fruits et légumes près de bananes, de tomates ou de pommes car elles dégagent de l’éthylène qui est un gaz qui accélère le murissement.

Et pour les autres aliments, quel conditionnement choisir pour bien les conserver ?

Pour les plats préparés, fromages, restes de repas, charcuteries, on évite le papier cellophane qui est à usage unique. On va simplement utiliser des boîtes fraicheurs qui ont plusieurs avantages : réutilisable, meilleure conservation et facilité de rangement dans le frigo.

Pour les restes de salade, herbes aromatiques, épinards, roquette, asperges, on va utiliser un essuie humide pour maintenir le plus longtemps possible leur fraîcheur.

Pour les légumes nettoyés, on va utiliser un sac de conservation

En conclusion, bien conserver ses aliments c’est :

Penser à les placer au bon endroit quand vous revenez de vos courses (placard, frigo, cave, boîte à pain…) Bien s’équiper en matériel de conservation durable (ex : les boîtes fraîcheur, sac à pain)

Retrouvez tous les conseils zéro déchet sur www.intradel.be où vous aurez la possibilité de commander la brochure " Mon frigo zéro gaspi " qui reprend notamment tous les conseils de conservation des aliments au frigo.