Benoît Huc, un liégeois passionné par la nature et les oiseaux, sort son premier livre : " ACCUEILLIR LES OISEAUX AU JARDIN " (éditions Ulmer)

L’auteur.

Benoît Huc est cadreur à la RTBF. Il est aussi réalisateur indépendant de nombreux reportages et documentaires TV consacrés au jardin et à la nature. Il aime tout particulièrement " sublimer les beautés naturelles qui nous entourent mais que nous remarquons trop rarement ". C’est dans cet esprit qu’il pratique aussi la photographie d’oiseaux. Et comme il est persuadé qu’il faut bien connaître son sujet pour bien le photographier, il se renseigne abondamment sur les espèces observables dans son environnement. Son premier livre est un petit guide pratique sur la façon de gérer un jardin pour y voir des oiseaux et pour les protéger.

Un système " gagnant-gagnant ".

Si l’auteur partage des méthodes efficaces pour profiter de la présence d’oiseaux au jardin, il souhaite avant tout que l’application de ses conseils favorise la biodiversité. Il part en effet du constat, qu’en quelques dizaines d’années, nos paysages ont été grandement " dénaturés " (au sens propre du terme). Une bonne partie de la végétation qui offre la protection et la nourriture aux oiseaux a en effet été éliminée. Ainsi, par exemple, Il n’y a plus de haies entre les champs et, durant l’hiver, on n’y voit plus de plantes montées en graines susceptibles de nourrir l’avifaune. Quant aux pulvérisations, elles tuent des végétaux, des insectes et de la vie en général… Dans ce contexte où les oiseaux disparaissent toujours plus vite, l’auteur préconise d’envisager son jardin, ou une partie de son jardin, comme une petite réserve naturelle… Il pense que c’est la première chose qu’un particulier puisse faire pour soutenir, à son niveau, les oiseaux et la nature en général... Créer un tel cadre de vie autour de sa maison est en outre la garantie de beaucoup de plaisir !

Le contenu du livre : ce petit guide pratique renseigne par exemple :

Quels oiseaux on peut trouver au jardin selon les régions et les périodes de l’année ?

Quels végétaux sont intéressants pour nourrir et abriter différentes espèces ?

Comment gérer les pelouses, les haies, … en fonction des oiseaux ?

Quels petits coins sont à privilégier dans un jardin pour les oiseaux ?

Comment attirer spécifiquement les hirondelles et les martinets chez soi ?

Comment construire et placer des nichoirs pour tous les oiseaux cavernicoles et semi-cavernicoles du jardin ?

Quelle est l’importance des points d’eau ?

Comment bien nourrir les oiseaux artificiellement ?

Comment reconnaître 60 espèces d’oiseaux potentiellement visibles au jardin ?

Dans quel coin du jardin a-t-on une chance de voir chacune de ces espèces ?

Disponibilité du livre

Le livre " Accueillir les oiseaux au jardin " peut être commandé dès maintenant via un e-mail à benoit.huc@skynet.be . Il sortira le 1er mars en librairie (et en jardinerie).

Page Facebook : https://www.facebook.com/benoit.huc.14

Mail : benoit.huc@skynet.be

Téléphone: 04/250.48.75