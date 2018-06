Battice: Chick'n & Cook

Aujourd’hui, je vous emmène à Battice à la découverte d’un produit qui fait craquer petits et grands : le nugget ! Mais pas n’importe lequel car ici, il s’agit d’un nugget de poulet belge travaillé de manière artisanale par Sylvain Detrembleur et Nicola Petrarca.

Comment leur est venue cette idée ?

Deux copains aux compétences complémentaires : l’un est restaurateur et l’autre dispose d’un bon carnet d’adresses dans le milieu de la restauration.

En fait, Nicola confectionnait des nuggets de poulet pour son restaurant et ses clients trouvaient cela excellent. L’idée de produire des nuggets artisanaux à plus grande échelle arrive rapidement sur la table. Restait à nos compères à trouver un lieu et le matériel et voilà Chickn’& Cook sur les rails.

Et c’est ainsi qu’ils atterrissent à Battice ?

Effectivement, ils trouvent un local suffisamment vaste et accessible facilement, car non loin de Herve et d’un nœud autoroutier. C’est là qu’ils installent la " chaîne " de fabrication de leurs nuggets artisanaux.

Comme vous le verrez en télé, ici on ne travaille pas avec du matériel que vous avez dans votre cuisine mais avec du matériel professionnel qui fait penser à une chaîne industrielle sauf qu’ici il s’agit d’un travail entièrement artisanal comme vous pourriez le faire à la maison mais à plus grande échelle.

Venons-en au nugget !

Souvent les nuggets sont à la carte des restos dans les menus pour enfants. Trop souvent ces nuggets sont industriels. Nos deux amis voulaient proposer un produit de qualité : un " croquant de poulet " de qualité, sain et naturel en favorisant au maximum le Belge et le local.

Le produit qu’ils nous proposent aujourd’hui n’a pas son équivalent actuellement.

Chez Chick’n & Cook on ne travaille que l'aiguillette entière de poulet Belge car ils favorisent le Belge et le local, sans conservateur, sans exhausteur de goût, sans colorants et pauvre en sel. Seule la panure au panko extra croustillante n’est pas produite chez nous.

Si je comprends bien, ces nuggets sont confectionnés à partir de morceaux nobles…

Tout à fait et il faut savoir que ceux produits par les industriels de l’agro-alimentaire sont constitués de viande à base de poulet reconstituée, de l’eau, des " E " suivis de trois chiffres, des arômes, de l’amidon... Quant à la pâte à beignet, elle contient de l’eau, huile de tournesol et de colza, farine de blé, sel, épices, dextrines, poudres à lever, E450i, E500ii, colorants, extraits de paprika, curcumine… Des agents de texture, acidifiants et autres exhausteurs de goût. Tout est dit !

Chez Chick'n & Cook les nuggets ne sont constitués que d’aiguillettes de poulets belges, il faut le rappeler et sans aucun additif de quelle que sorte que ce soit ! Le fait qu'il soit pauvre en sel, peu épicé et la campagne du gouvernement pour promouvoir le local sont des atouts non négligeables.

Et nos amis vont encore plus loin car l’électricité et même les produits d'entretiens sont belges.

Comment peut-on retrouver ces nuggets ?

Ils sont distribués dans les Point Chaud et dans les 52 boucheries Dufrais mais également les collectivités et même dans certains hôpitaux comme celui du Bois de l’Abbaye à Seraing.

Qualité, transparence, Belge et local, voilà le message de Chick’n & Cook.

Petit plus ?

La collaboration avec l'atelier protégé "Les Gaillettes" qui emballe dans les locaux et qui se situe à 300 mètres du centre renforce la politique de travail de cette petite équipe.





