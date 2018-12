Le savez-vous ? La plupart des farines utilisées en boulangeries contiennent des additifs (très souvent pas naturels) qui préservent, entre autres, votre pain du vieillissement. Les pains du Chantoir du Pain ne sont évidemment pas du tout fabriqués suivant ce processus car ils sont composés de farines 100% naturelles cultivées et moulues chez nous ! C’est donc entre les grottes de Remouchamps et le Monde Sauvage d’Aywaille que nous découvrons le Chantoir du Pain.

C’est de pains traditionnels dont vous allez nous parler ?

C’est l’histoire d’une belle rencontre entre un meunier et un couple de jeunes boulangers passionnés. Lorsque Luciana et Frédéric rencontrent Olivier Delacroix du Moulin d’Hollange (moulin du XVe), c’est le déclic ! Au moulin d’Hollange (commune de Fauvillers dans la province de Luxembourg) qu’Olivier a sauvegardé et remis en activité, Olivier transmet sa passion pour le savoir-faire d’une panification vierge de tout additif et les bienfaits de l’épeautre.



Suite à cela, Luciana et Frédéric ont ouvert une boulangerie ?

En 1996, ils ont repris la boulangerie créée par le frère d’Olivier à Auderghem, " Le Pays de l’Epeautre ". Leur passion toujours grandissante, un deuxième atelier boulangerie-épicerie a vu le jour en avril 2016, à Aywaille : " Le Chantoir du Pain ". Et là, c’est Ophélie qui est cheffe d’atelier et qui travaille dans le plus grand respect des traditions boulangères d’antan. Ici, tout est question de patience et de travail manuel.



Deux mots de la farine si particulière ?

La farine intégrale d’épeautre et de froment de qualité exceptionnelle est moulue sur meule de pierre ne subit aucun échauffement et, de ce fait, garde toutes ses propriétés nutritives. Quant à la farine blanche, elle est obtenue grâce à un délicat tamisage qui en sublime la fleur. Contrairement aux farines industrielles, aucun additif n’est utilisé. Ce sont donc des farines natives. Et aujourd’hui, Adrienne Delacroix, fille de Dominique, qui a amené une nouvelle dynamique au moulin de son père.



Rappelez-nous ce que sont des farines natives ?

Une farine native, c’est une farine qui n’a subi aucune adjonction de quoi que ce soit. 100% naturelle, sans additifs ni améliorants, une farine native vous garantit un pain naturel, comme autrefois.



C’est cela qui donne au pain cette saveur ?

Une fois dans les mains d’Ophélie, les farines sont longuement pétries sans ajouter ni améliorant ni accélérateur de fermentation. Résultat : vous savourez un pain riche en saveurs, aux vraies valeurs nutritives et pauvre en gluten.

Au Chantoir du Pain on travaille des produits de grande qualité… Tout y est fait maison depuis la matière première brute, il n'y pas de produits transformés ou semi-finis... Car en la matière, les industriels de l’agro-alimentaire proposent des catalogues qui regorgent de produits que les " boulangers-pâtissiers " n’ont plus qu’à mettre dans leur étal. Au Chantoir, ce n’est pas du tout le cas que ce soit pour les pains et pâtisseries, tout est fabriqué sur place avec des produits aussi locaux que possible et de saison. Ce sont des produits simples mais avec du goût.



A part les bons pains, que trouve-t-on au Chantoir du Pain ?

Vous y découvrirez de savoureuses pâtisseries comme les madeleines, les spéculoos, une tarte aux poires pochées à la vanille et posées sur un lit de pâte 4/4, des brioches, des croissants, des sandwiches…



Petite question, qu’est-ce qu’un chantoir ?

Un chantoir, c’est une cavité naturelle du sol collectrice d'eau.



Un dernier conseil ? Comment conserver ses pains naturels ?

Le Chantoir du Pain

Rue de Louveigné, 94 – 4920 Aywaille

www.facebook.com/lechantoirdupain

0495 66 42 36

