Alpha Minds : une toute nouvelle marque de prêt-à-porter Liégeoise

Une toute nouvelle marque de prêt-à-porter vient d’être lancée dans notre belle province. Il s’agit de la marque "Alpha-Minds" qui se veut éco-responsable et fairtrade promouvant le respect de l’environnement et des valeurs humaines.



Derrière la création de cette gamme originale se cachent Sébastien et Théo, deux étudiants Liégeois en Kinésithérapie et Education Physique. Incubé au Venturelab depuis peu, ils ont créé eux-même leur logo (tête de loup) autour d’un concept précis et original, celui du loup Alpha, leader de sa meute.

Grâce à ce concept, ils souhaitent transmettre une mentalité : chacun d’entre nous peut être un leader à sa façon et montrer la marche à suivre.

L’objectif est de bâtir une communauté à travers la vente du textile, de créer un état d’esprit basé sur la confiance et l’affirmation de soi, la positivité et l’entre-aide.

En conservant cet état d’esprit, les deux associés souhaitent produire du textile biologique, équitable, recyclé et éco-responsable en collaborant avec le fournisseur belge STANLEY & STELLA mais aussi très bientôt une firme Liégeoise.



Le but d’Alpha Minds ? Garder une ligne de conduite éthique, et responsabiliser les gens en les amenant à s’habiller de manière plus responsable.

En ce moment, ils utilisent énormément les réseaux sociaux afin de promouvoir leur produit, tout en restant attractifs au niveau des prix et du produit proposé (qualité, design, originalité).

Vous très bientôt les retrouver sur leur plateforme de vente en ligne et même dans certains magasins Liégeois !



Pour être au courant de leurs dernières nouvelles, retrouvez-les sur leur page Facebook : ALPHA MINDS