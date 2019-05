Vous êtes invités à choisir une plus blonde ou une un peu plus foncée ! - Aller retour Hainaut... Votre vote sera des plus importants ! Lors des portes ouvertes de la brasserie Caulier à Péruwelz, le public sera invité à choisir la prochaine « Bon Secours ». Un bière moins forte que la gamme traditionnelle : 6° Vous devrez choisir entre deux brassins élaborés par l’équipe. Dimanche 26 mai à la brasserie Caulier de 11h à 20h Plus d’infos : brasseriecaulier.beer