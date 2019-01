Une Escape Room dans le noir dès samedi à Charleroi

Connaissez-vous le principe de l'Escape Room ?

Vous avez une heure pour découvrir des codes et résoudre des énigmes pour sortir d'une pièce.

C'est déjà ce que propose depuis un an, Didier Colart avec le Cabinet de Maître Hembise. Un jeu d'équipe, en famille, amis ou collègues où le but est de collaborer et de travailler ensemble.

Dès ce samedi 19 janvier, une nouvelle Escape Room ouvrira à Charleroi mais cette fois dans le noir complet. Vous aurez un bandeau sur les yeux et en équipe de 4 vous devrez coopérer pour sauver la nature.Vous pouvez dès aujourd'hui réserver pour cette Escape Room : Kalikazan - le secret de la nature sur le site charlerooms.be