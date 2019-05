Un des cœurs d’Alfredo Longo va passer la frontière - Aller retour Hainaut - 24/05/2019 Chez nos voisins français. Une aventure commencée il y a presque 2 ans. C’est une société intérim qui redonne de l’espoir à des gens lâchés par la société, qui a vu un point commun avec son travail de redonner une seconde vie aux canettes. Le cœur va partir pour Nantes en 3 morceaux via un convois exceptionnel. Les 3 parties seront au sol et les Nantais pourront le customiser, il sera ensuite verni. L’originalité de ce cœur est qu’il est fait de canettes nantaises et de canettes montoises. Plus d'infos sur l'artiste : www.alfredolongo.com