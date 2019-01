The last frontier, la Colombie-Britannique dès ce 6 avril à Pairi Daiza

Pairi Daiza fête cette année son 25ième anniversaire.

Et pour cet anniversaire vous allez pouvoir découvrir un nouveau monde : the last frontier, la dernière frontière. Direction la Colombie-Britannique avec 8 nouveaux hectares et la rencontre aves les ours, loups, pumas, élans, castors,…

2019 sera aussi l’année où vous pourrez dormir parmis les animaux. Le parc ouvrira du 6 avril au 11 novembre mais il est également prévu une ouverture hivernale pour profiter du jardins des mondes pendant les fééries de Noël du 14 décembre 2019 au 5 janvier 2020.

Pour toutes ces nouveautés Pairi Daiza recherche 200 talents supplémentaires et organise un job day les mardi 29 janvier, mercredi 30 janvier et jeudi 31 janvier. Le parc est à la recherche de talents pour les restaurants et points de vente Horeca, les boutiques, l’entretien, l’accueil, la billeterie et aussi pour les logements.

Si vous souhaitez participer à ce salon de l’emploi, vous devez obligatoirement vous inscrire via le site Internet de Pairi Daiza. Vous recevrez alors un mail avec le lieu et le moment où vous présenter.