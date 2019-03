Le Brexit ça veut dire quoi ?

Est-ce que Spirou va apporter une réponse ? Oui ! Cette édition spéciale est un outil idéal pour parler du Brexit entres amis ou en classe, il va rendre un peu plus clair ce sujet si compliqué. Dans cette édition vous trouverez à la fois du reportage avec l’explication du Brexit, ses enjeux,... et à la fois des aventures et des jeux.

Disponible ce mercredi, 2.5€