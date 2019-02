Què Ravachol es'ti là !

Ravachol, deuxième création pour Axel Cornil

Connaissez-vous cette expression ? Et bien cela vient d’un anarchiste du 19ième siècle.

C’est le côté revendicateur du personnage qui est mis en avant dans ce spectacle.

La vie du personnage est retracée et on essaye de voir ou de comprendre comment il en est venu à se radicaliser et d’où vient sa violence.

Le metteur en scène a remarqué des similitudes entre notre 21ième siècle et le 19ième de Ravachol.

Sur scène 4 acteurs : Ravachol et les personnes qui ont taversé sa vie.

Dès aujourd’hui et jusqu’au 9 février à la Maison Folie à Mons

Plus d’infos : surmars.be