Filip Depuydt est un Flamand expatrié dans le Borinage.

Par hasard il apprend que Van Gogh avait une maison à Petit Wasmes. Il approfondit les choses : " Ca vaut la peine de la faire voir ".

Et grâce à Mons 2015, la maison a été rénovée et on peut aujourd’hui la visiter.

Filip organise des promenades sur les traces de Van Gogh.

La prochaine aura lieu le 30 mars.

Plus d’infos sur son blog : vangoghborinage.canalblog.com