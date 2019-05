Première édition de la Biennale du Verre contemporain au Bois du Cazier ce week-end - Aller... Une trentaine d’artistes d’origine belge, française, asiatique et américaine. Différentes techniques seront représentées : soufflage, filage, sculpture, pâte de verre, vitrail, … Les 17, 18 et 19 mai au musée du verre au sein du Bois du Cazier à Marcinelle. Plus d’infos : www.leboisducazier.be/event/biennale-verre