Le réseau points-nœuds cherche des parrains/marraines

Le réseau points-nœuds cherche des parrains/marraines - Aller retour Hainaut - 09/05/2019 10000 panneaux vert & blanc en Hainaut 2800 km de réseau balisé. Vous allez d’un point touristique à un autre. 3 réseaux en Hainaut : Vhello, La Wallonie Picarde à vélo et le Pays des lacs. Ces 3 réseaux sont à la recherchent de parrains/marraines. La personne devra pratiquer le vélo et être volontaire pour maintenir les réseaux en ordre. Elle devra faire un tour 3 fois par an et faire remonter les éventuels problèmes (balise abîmée ou manquante, poteau abîmé ou manquant,..) Si vous souhaiter être parrain/marraine pour ces réseaux points-nœuds : info.rando@hainaut.be