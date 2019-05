Le relais pour la vie à Mons - Aller retour Hainaut - 06/05/2019 C’est les 1er & 2 juin. C’est un événement qui célèbre et met à l’honneur les patients et leur entourage. Les personnes qui souffrent du cancer, les « battants », auront des activités spécifiques qui leurs seront dédiées. En parallèle des équipes vont marcher ou courir 24h en relais sur la piste d’athlétisme de la Sapinette. 10€ pour la participation, entièrement reversés à la recherche. Pour plus d’infos et inscriptions : www.facebook.com/rpvmons Mais avant juin, il est également possible de faire gonfler la cagnotte en se faisant plaisir. Le 24 juin, l’hôtel Van der Valk de Mons vous propose un repas 3 services avec animation musicale. Pour plus d’infos et réservation : www.facebook.com/congreshotelmons