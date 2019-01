Direction plus exactement Mont-sur-Marchienne

Chaque vendredi à 15h20, retrouvez Michel Vankeerberghen, votre guide pour l'émission.

Mise à l'honneur du Musée de la Photographie, qui est le plus vaste et l'un des plus important d'Europe.

Vous pourrez revivre l'aventure de la photo depuis son invention jusqu’à la création contemporaine.

Le musée est ouvert tous les jours sauf le lundi de 10 à 18h.

Plus d'infos : www.museephoto.be