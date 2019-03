Le crossage en rue aura lieu ce mercredi des cendres à Péruwelz

C’est une tradition, tous les mercredis des cendres, on crosse à Péruwelz

Depuis 1880 environ, on crosse à Péruwelz. C’est la tradition du crossage en plaine qui s’est invitée en ville. Le but est de venir toucher un tonneau avec une balle poussée par une crosse. Et donc on va de tonneau en tonneau et des défis sont lancés entres équipes.

L’inscription est obligatoire dès 10h le jour même, le prix est fixé à 3 €. Le crossage se fera de 12h à 18h et la ville sera bloquée à la circulation.

Plus d’infos sur la page Facebook : crossage de Péruwelz

Sachez que demain il y aura aussi crossage à Chièvres et à Quevaucamps