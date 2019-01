La neige fait le bonheur des pandas de Pairi Daiza

Visiter Pairi Daiza sous la neige?

L’hiver prochain, sous la neige ou pas, Pairi Daiza sera accessible du 14 décembre 2019 jusqu’au 5 janvier 2020. Comme c’est déjà le cas pour Halloween par exemple, le jardin revêtira tous ses habits de fête pour une ambiance féerique et magique promet Claire Gilissen porte-parole de Pairi Daiza.

On pourra y rencontrer des ours bruns, des ours noirs, des otaries, des élans, des marmottes, des castors qui vivent en Amérique et Europe du nord.

Les autres occupants du parc seront-il visible ?

Claire Gilissen porte-parole nous l’affirme : "Même les animaux considérés comme " du chaud " sortent en hiver, ils ont la liberté de sortir. [...] Ils vont tous se dégourdir les pattes que ce soit les lions, les hyènes... [...] Ils sortent plusieurs heures par jour."