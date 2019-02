L'Envol vient d'obtenir le label Rec'Up

Cette ASBL est active sur le terrain social de Soignies et Ecaussinnes.

L’Envol s’est engagée professionnellement dans une démarche de récupération et de réemploi. C’est une dizaine de bénévoles qui trient, rangent,.. pour avoir des produits de qualité. Grâce à ce label Rec’Up, l’Envol va pouvoir développer l’activité et engager plus de personnes exclues de l’emploi.

L’activité participe aussi à la réduction des déchets, on peut équiper sa maison avec des produits de seconde main.

Dès que vous avez besoin de quelque chose, pensez à la second main !

Plus d’infos sur les pages facebook : www.facebook.com/lenvolsoignies & www.facebook.com/lenvolmagasingeneral