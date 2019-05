Journée annuelle du Centre de Revalidation de l'Aquascope de Virelles ce dimanche - 17/05/2019 Dès 10h. Le Centre de Revalidation n’ouvre ses portes qu’une seule fois par an. Depuis 12 ans il accueille des mammifères et des oiseaux en détresse. L’année dernière 820 animaux ont passés les portes du centre, 80% d’oiseaux et 20% de mammifères. La moitié a pu repartir dans la nature. Plus d’infos : www.aquascope.be