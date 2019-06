Installation de l’œuvre monumentale de « l’Art habite la ville » la semaine prochaine à Mons - © David Mesguich

Installation de l’œuvre monumentale de « l’Art habite la ville » la semaine prochaine à... Lucie et les papillons de David Mesguich. Une petite fille assise sur ses genoux, des papillons virevoltant autour d'elle. Elle tient dans ses mains une paire de ciseaux qu'elle est en train de casser. L’oeuvre sera transportée la semaine prochaine en 3 parties vers sa destination, le Square Roosevelt à Mons. L’œuvre de 7 mètres de haut et de plus 20m² au sol sera là pour 5 ans. 1700 pièces d’inox découpées au laser. Dimanche 30 juin de 11h00 à 15h00, dégustations autour de l’œuvre tout en musique. Plus d’infos sur la facebook : Fondation Mons 2025