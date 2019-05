Fête de la Salsciccia à Chapelle-lez-Herlaimont ce week-end - Aller retour Hainaut - 23/05/2019 Ces 24, 25 et 26 mai sur la Place de l’hôtel de ville. Grande fête autour de la saucisse, salsciccia, pour fêter le jumelage entre Chapelle-lez-Herlaimont et Calascibetta en Sicile. Saucisse dont la recette restera un secret ! Week-end de fête avec groupes folkloriques, cover italien, concentration de Vespa et ancêtres italien. Plus d’infos : www.chapelle-lez-herlaimont.be